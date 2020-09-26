Ноутбук HP Pavilion 15-cs3010ur Silver
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Ноутбук HP Pavilion 15
Подчеркните свою индивидуальность с этим сверхтонким, стильным и мощным ноутбуком, который выдержит даже самый длинный день.
Устройство, которое удобно взять с собой
Благодаря новому дисплею с узкими рамками этот ноутбук стал нашим самым тонким устройством Pavilion с экраном 35,6 см (14"). Гладкая металлическая поверхность делает этот ноутбук эффектным и элегантным. Каждая его деталь — от приподнятой клавиатуры до необычного корпуса — разработаны для комфорта и красоты.
Все необходимое для работы
Благодаря высокой производительности процессора выполнение всех задач станет проще и быстрее. Смотрите видео, редактируйте фотографии, общайтесь с семьей и друзьями — ресурсов хватит на все задачи.
Непревзойденное качество звука
Два динамика HP, технология HP Audio Boost и аудиосистема, настроенная экспертами B&O, обеспечивают насыщенное и реалистичное звучание. Живите в ритме любимой музыки.
Специальная технология позволяет улучшить качество звучания и добиться громкого, четкого и насыщенного звука.
Процессор Intel Core 8-го поколения
Нарастите мощность системы для увеличения скорости ее загрузки и работы, а также повышения эффективности и удобства использования ПК. Благодаря поддержке разрешения до 4K можно не только смотреть потоковые трансляции в лучшем качестве, но и создавать свои.
Экран Full HD IPS
Оцените потрясающую четкость изображения с любого угла. Благодаря широкому углу обзора 178° и высокому разрешению 1920 x 1080 изображение на экране будет отлично выглядеть с любой стороны.
Твердотельный накопитель 256 Гбайт
Благодаря отсутствию движущихся частей (которые характерны для традиционных жестких дисков) твердотельные накопители отличаются большей эффективностью, надежностью и производительностью. Вам больше не придется ждать завершения долгой загрузки или передачи файлов.
Ноутбук HP Pavilion 15
Подчеркните свою индивидуальность с этим сверхтонким, стильным и мощным ноутбуком, который выдержит даже самый длинный день.
Устройство, которое удобно взять с собой
Благодаря новому дисплею с узкими рамками этот ноутбук стал нашим самым тонким устройством Pavilion с экраном 35,6 см (14"). Гладкая металлическая поверхность делает этот ноутбук эффектным и элегантным. Каждая его деталь — от приподнятой клавиатуры до необычного корпуса — разработаны для комфорта и красоты.
Все необходимое для работы
Благодаря высокой производительности процессора выполнение всех задач станет проще и быстрее. Смотрите видео, редактируйте фотографии, общайтесь с семьей и друзьями — ресурсов хватит на все задачи.
Непревзойденное качество звука
Два динамика HP, технология HP Audio Boost и аудиосистема, настроенная экспертами B&O, обеспечивают насыщенное и реалистичное звучание. Живите в ритме любимой музыки.
Специальная технология позволяет улучшить качество звучания и добиться громкого, четкого и насыщенного звука.
Процессор Intel Core 8-го поколения
Нарастите мощность системы для увеличения скорости ее загрузки и работы, а также повышения эффективности и удобства использования ПК. Благодаря поддержке разрешения до 4K можно не только смотреть потоковые трансляции в лучшем качестве, но и создавать свои.
Экран Full HD IPS
Оцените потрясающую четкость изображения с любого угла. Благодаря широкому углу обзора 178° и высокому разрешению 1920 x 1080 изображение на экране будет отлично выглядеть с любой стороны.
Твердотельный накопитель 256 Гбайт
Благодаря отсутствию движущихся частей (которые характерны для традиционных жестких дисков) твердотельные накопители отличаются большей эффективностью, надежностью и производительностью. Вам больше не придется ждать завершения долгой загрузки или передачи файлов.
Бонусами можно оплатить от 2% до 15% от покупки в зависимости от типа товара
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