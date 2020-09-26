Ноутбук HP Pavilion 15-cs3010ur Silver

Ноутбук HP Pavilion 15

Подчеркните свою индивидуальность с этим сверхтонким, стильным и мощным ноутбуком, который выдержит даже самый длинный день.

Устройство, которое удобно взять с собой Благодаря новому дисплею с узкими рамками этот ноутбук стал нашим самым тонким устройством Pavilion с экраном 35,6 см (14"). Гладкая металлическая поверхность делает этот ноутбук эффектным и элегантным. Каждая его деталь — от приподнятой клавиатуры до необычного корпуса — разработаны для комфорта и красоты.

Все необходимое для работы Благодаря высокой производительности процессора выполнение всех задач станет проще и быстрее. Смотрите видео, редактируйте фотографии, общайтесь с семьей и друзьями — ресурсов хватит на все задачи.

Непревзойденное качество звука Два динамика HP, технология HP Audio Boost и аудиосистема, настроенная экспертами B&O, обеспечивают насыщенное и реалистичное звучание. Живите в ритме любимой музыки.

Специальная технология позволяет улучшить качество звучания и добиться громкого, четкого и насыщенного звука.

Процессор Intel Core 8-го поколения Нарастите мощность системы для увеличения скорости ее загрузки и работы, а также повышения эффективности и удобства использования ПК. Благодаря поддержке разрешения до 4K можно не только смотреть потоковые трансляции в лучшем качестве, но и создавать свои.

Экран Full HD IPS Оцените потрясающую четкость изображения с любого угла. Благодаря широкому углу обзора 178° и высокому разрешению 1920 x 1080 изображение на экране будет отлично выглядеть с любой стороны.