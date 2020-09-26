Скидка до 7 000 рублей на ноутбуки MSI
Адреса магазинов Для бизнеса Акции Доставка и оплата
Войти Зарегистрироваться
Ноутбуки Специальные цены
+7(812)329-70-00
Сравнение 0
Главная|Ноутбуки|Ноутбуки HP|Ноутбуки HP Pavilion|Ноутбук HP Pavilion 15-cs3010ur Silver

Ноутбук HP Pavilion 15-cs3010ur Silver

Код товара: 85101
|
P/N: 8PJ55EA
Скидка 5% на аксессуары

Скидка 5% на аксессуары при покупке любого ноутбука, компьютера или монитора!

Сравнить
Ноутбук HP Pavilion 15-cs3010ur Silver
Ноутбук HP Pavilion 15-cs3010ur Silver Ноутбук HP Pavilion 15-cs3010ur Silver Ноутбук HP Pavilion 15-cs3010ur Silver Ноутбук HP Pavilion 15-cs3010ur Silver
52 290 o
Выгода по бонусам
Бонусными баллами можно оплатить от 2% до 15% покупки, в зависимости от типа устройства.
Положить в корзину
Купить в 1 клик
Доставка сегодня бесплатно при оплате онлайн
Привезем к вам 26.09.2020 бесплатно
В наличии в 2 магазинax
Забронировать на 1 день
Отправьте заявку, дождитесь подтверждения оператором и заберите товары в магазине

Санкт-Петербург
  • Пункт выдачи Московский 14
    Забрать сегодня
  • Пункт выдачи в ТРК "Радуга"
    Забрать сегодня
Другие цвета:
Ноутбук HP Pavilion 15-cs3011ur Blue
Аксессуары Описание товара Характеристики товара

Ноутбук HP Pavilion 15

Подчеркните свою индивидуальность с этим сверхтонким, стильным и мощным ноутбуком, который выдержит даже самый длинный день.

Устройство, которое удобно взять с собой

Благодаря новому дисплею с узкими рамками этот ноутбук стал нашим самым тонким устройством Pavilion с экраном 35,6 см (14"). Гладкая металлическая поверхность делает этот ноутбук эффектным и элегантным. Каждая его деталь — от приподнятой клавиатуры до необычного корпуса — разработаны для комфорта и красоты.

Все необходимое для работы

Благодаря высокой производительности процессора выполнение всех задач станет проще и быстрее. Смотрите видео, редактируйте фотографии, общайтесь с семьей и друзьями — ресурсов хватит на все задачи.

Непревзойденное качество звука

Два динамика HP, технология HP Audio Boost и аудиосистема, настроенная экспертами B&O, обеспечивают насыщенное и реалистичное звучание. Живите в ритме любимой музыки.
Специальная технология позволяет улучшить качество звучания и добиться громкого, четкого и насыщенного звука.

Процессор Intel Core 8-го поколения

Нарастите мощность системы для увеличения скорости ее загрузки и работы, а также повышения эффективности и удобства использования ПК. Благодаря поддержке разрешения до 4K можно не только смотреть потоковые трансляции в лучшем качестве, но и создавать свои.

Экран Full HD IPS

Оцените потрясающую четкость изображения с любого угла. Благодаря широкому углу обзора 178° и высокому разрешению 1920 x 1080 изображение на экране будет отлично выглядеть с любой стороны.

Твердотельный накопитель 256 Гбайт

Благодаря отсутствию движущихся частей (которые характерны для традиционных жестких дисков) твердотельные накопители отличаются большей эффективностью, надежностью и производительностью. Вам больше не придется ждать завершения долгой загрузки или передачи файлов.

Основные параметры
Производитель
HP
Цвет
серебристый
Операционная система
Windows 10 64 bit
Процессор
Процессор
Intel Core i5 1,1 - Turbo Boost 3,7ГГц
Процессор: Частота
1,1 - Turbo Boost 3,7 ГГц
Процессор: Модель
1035G1
Процессор: Производитель
Intel
Процессор: Серия
Core i5
Процессор: Количество ядер
4
Процессор: кеш-память
6 Мб
Экран
Разрешение экрана
1920x1080 точек
Диагональ
15,6
Тип матрицы
SVA
Покрытие экрана
Антибликовое
Память
Оперативная память
8 Гб
RAM - тип
DDR4
Накопители
SSD - Емкость
256 Гб
Оптический привод
no ODD
Подключение
Кардридер
SD/SDHC/SDXC
Разъем USB Type-C
1 шт
Разъем USB 3.0
2 шт
HDMI
1xHDMI
Видео
Видеоадаптер
Intel UHD Graphics 600
Видеоадаптер: модель
UHD Graphics 600
Видеоадаптер: Производитель
Intel
Связь
Wi-Fi
802.11 a/b/g/n
BlueTooth
v5.0
Ethernet LAN
10/100/1000 Мбит/сек
Питание
Время автономной работы
до 7,5
Аккумулятор
Li-Ion 3 Cell
Габариты и комплектация
Вес (кг)
1.9
Размеры (ШxВxГ)
36.2 x 24.6 x 1.8 см
Прочие
Гарантия
12 месяцев
Web Camera
есть
Преимущества NB computers
Работаем для вас с 2001 года!
Широчайший ассортимент ноутбуков
Более 10.000 моделей ноутбуков, персональных компьютеров и аксессуаров в наличии
Профессиональные консультанты
Наши продавцы готовы проконсультировать вас и подобрать компьютер под любую потребность
Авторизованный партнер производителей ноутбуков и ПК
Мы являемся официальным партнером всех основных производителей компьютеров
Выгодные предложения каждую неделю.
Подпишитесь на нашу рассылку и получите 500 ₽ на бонусную карту NBcomputers