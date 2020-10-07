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Ноутбук Asus Laptop 15 X509JB-EJ005T Grey

Код товара: 89941
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P/N: 90NB0QD2-M00880
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Ноутбук Asus Laptop 15 X509JB-EJ005T Grey
Ноутбук Asus Laptop 15 X509JB-EJ005T Grey Ноутбук Asus Laptop 15 X509JB-EJ005T Grey Ноутбук Asus Laptop 15 X509JB-EJ005T Grey Ноутбук Asus Laptop 15 X509JB-EJ005T Grey Ноутбук Asus Laptop 15 X509JB-EJ005T Grey
Старая цена:
63 990 o
Цена:
56 990 o
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Аксессуары Описание товара Характеристики товара

Ноутбук Asus X509JB

ASUS Laptop 15 X509FL – это универсальный ноутбук начального уровня, объединяющий в себе стильный дизайн и современные технологии. Он предлагает пользователю всю мощь процессора Intel Core i7 восьмого поколения в сочетании с дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX250 и оперативной памятью DDR4-2400 объемом до 16 ГБ (в максимальной комплектации). Ноутбук оснащен тонкорамочным дисплеем NanoEdge с антибликовым покрытием и широкими (178°) углами обзора, а для хранения файлов у него имеется два накопителя: высокоскоростной твердотельный (емкостью до 512 ГБ) и традиционный жесткий диск (до 1 ТБ). Также он может комплектоваться памятью Intel Optane.

Гибридная подсистема хранения данных

ASUS Laptop 15 X509 сочетает достоинства накопителей разных типов: высокую емкость и увеличенную скорость передачи данных. На быстрый твердотельный накопитель рекомендуется устанавливать операционную систему и приложения, а жесткий диск использовать для хранения больших объемов данных, например, коллекций фильмов и музыки, фотоальбомов. Кроме того, ноутбук поддерживает память Intel Optane, которая может применяться как кэш-буфер для ускорения обмена данными с жестким диском.

Дисплей NanoEdge

Благодаря исчезающе тонкой экранной рамке дисплей NanoEdge выдает завораживающее изображение. Используемая в нем ЖК-матрица формата Full-HD обладает антибликовым покрытием и широкими углами обзора: цвета остаются насыщенными и контрастными даже при взгляде со стороны.

Для мобильного стиля жизни

Ноутбук ASUS Laptop 15 X509 выполнен в компактном корпусе весом не более 1,8 кг, что делает данную модель идеальным выбором для мобильных пользователей. Устройство отличается стильным дизайном и доступно в трех цветовых вариантах: «прозрачное серебро», «сланцево-серый» и уникальный «павлиний».

Кристально чистый звук

Благодаря эксклюзивной аудиотехнологии SonicMaster встроенная аудиосистема ASUS Laptop 15 X509 может похвастать мощным басом, широким динамическим диапазоном и низким уровнем шумов. Помимо аппаратных достоинств (высококачественные кодек и усилитель, большие динамики и резонаторы), она обладает программными: ее звучание можно гибко настроить в зависимости от предпочтений пользователя и окружающей обстановки. Таким образом, ASUS Laptop 15 X509 – это полноценный мультимедийный центр, который позволит насладиться качественным звуком в любых приложениях.

Продуманная эргономика

Полноразмерная клавиатура ноутбука ASUS Laptop 15 X509 отличается продуманной эргономикой, прочной конструкцией и оптимальной глубиной хода клавиш – 1,4 мм. Кроме того, она может быть наделена подсветкой для комфортной работы в темноте.

Подключение любой периферии

Для быстрого обмена данными с периферийными устройствами ASUS Laptop 15 X509 предлагает высокоскоростной интерфейс USB 3.1, выполненный в виде удобного обратимого разъема Type-C. Его пропускная способность в 10 раз превышает возможности USB 2.0. Также имеются разъем USB 3.1 Gen1 Type-A, порты USB 2.0 и видеовыход HDMI, который служит для подключения внешних мониторов или проекторов. Кроме того, у данного ноутбука есть слот для карт памяти формата microSD.

Ускоренная подзарядка и увеличенный срок службы

Аккумулятор, которым оснащается ноутбук ASUS Laptop 15 X509, служит в 3 раза дольше, чем обычные литий-ионные. Кроме того, он поддерживает технологию ускоренной подзарядки, которая увеличивает заряд с нуля до 60% всего за 49 минут.

Усиленный корпус и защиты жесткого диска

Ноутбук ASUS Laptop 15 X509 выполнен в особо прочном корпусе, а его жесткий диск снабжен дополнительной защитой, предотвращающей потерю данных в результате ударов и сотрясений.

Основные параметры
Производитель
Asus
Цвет
серый
Операционная система
Windows 10 64 bit
Процессор
Процессор
Intel Core i5 1,1 - Turbo Boost 3,7ГГц
Процессор: Частота
1,1 - Turbo Boost 3,7 ГГц
Процессор: Модель
1035G1
Процессор: Производитель
Intel
Процессор: Серия
Core i5
Процессор: Количество ядер
4
Процессор: кеш-память
6 Мб
Экран
Разрешение экрана
1920x1080 точек
Диагональ
15,6
Тип матрицы
IPS LED
Покрытие экрана
Матовое
Память
Оперативная память
8 Гб
RAM - тип
DDR4
Накопители
SSD - Емкость
512 Гб
Оптический привод
no ODD
Подключение
Кардридер
есть
Разъем USB Type-C
1 шт
Разъем USB 2.0
2 шт
Разъем USB 3.0
1 шт
HDMI
1xHDMI
Видео
Видеоадаптер
NVIDIA GeForce MX 110
Видеоадаптер: модель
MX 110
Видеоадаптер: Серия
GeForce
Размер видеопамяти
2 Гб
Видеоадаптер: Производитель
NVIDIA
Связь
Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac (2x2)
BlueTooth
v4.2
Питание
Аккумулятор
Li-Ion 3650mAh
Габариты и комплектация
Вес (кг)
1.8
Размеры (ШxВxГ)
36.0 x 23.5 x 2.29 см
Прочие
Гарантия
12 месяцев
Web Camera
есть
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