Ноутбук Dell Inspiron 3593 Silver

Ноутбук Dell Inspiron 3593

Дорожный стиль Хороший выбор для путешествия. Этот компактный ноутбук в изящном корпусе можно легко взять с собой в дорогу.

Выберите свой цвет. От матовых оттенков до ярких красок — выберите цвет, подходящий именно вам.

Используйте свой день по максимуму Мощные процессоры. Процессоры Intel 10-го поколения обеспечивают невероятную скорость отклика, а также быструю и эффективную работу в многозадачном режиме.

Большой объем памяти. Переключайтесь между приложениями без задержек благодаря оперативной памяти объемом до 8 Гбайт. Жесткий диск емкостью до 1 Тбайт или твердотельный накопитель емкостью до 512 Гбайт позволяют хранить файлы так, как вам удобно.

Потрясающий дисплей. Дисплей с разрешением Full HD и антибликовым покрытием обеспечивает четкое, яркое и комфортное для глаз изображение.

Невероятная графика. Графические адаптеры UMA обладают достаточной практически для любых повседневных задач производительностью и запасом мощности для ресурсоемких приложений.

Оптический привод. С помощью опционального оптического привода можно с легкостью воспроизводить DVD и архивировать большие файлы.

Адаптация под ваши потребности Широкий набор портов. Подключайте свой ноутбук к телевизору или монитору с помощью порта HDMI, загружайте фотографии через разъем для карт SD, быстро переносите данные с других устройств благодаря двум портам USB 3.1 1-го поколения.

Цифровая клавиатура. Благодаря цифровой клавиатуре вы сможете планировать расходы и делать вычисления в мгновение ока.