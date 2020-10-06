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Ноутбук Dell Inspiron 3593 Silver

Код товара: 90483
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P/N: 3593-8611
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Ноутбук Dell Inspiron 3593 Silver
Ноутбук Dell Inspiron 3593 Silver Ноутбук Dell Inspiron 3593 Silver Ноутбук Dell Inspiron 3593 Silver Ноутбук Dell Inspiron 3593 Silver
43 890 o
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Аксессуары Описание товара Характеристики товара

Ноутбук Dell Inspiron 3593

Дорожный стиль

Хороший выбор для путешествия. Этот компактный ноутбук в изящном корпусе можно легко взять с собой в дорогу.
Выберите свой цвет. От матовых оттенков до ярких красок — выберите цвет, подходящий именно вам.

Используйте свой день по максимуму

Мощные процессоры. Процессоры Intel 10-го поколения обеспечивают невероятную скорость отклика, а также быструю и эффективную работу в многозадачном режиме.
Большой объем памяти. Переключайтесь между приложениями без задержек благодаря оперативной памяти объемом до 8 Гбайт. Жесткий диск емкостью до 1 Тбайт или твердотельный накопитель емкостью до 512 Гбайт позволяют хранить файлы так, как вам удобно.
Потрясающий дисплей. Дисплей с разрешением Full HD и антибликовым покрытием обеспечивает четкое, яркое и комфортное для глаз изображение.
Невероятная графика. Графические адаптеры UMA обладают достаточной практически для любых повседневных задач производительностью и запасом мощности для ресурсоемких приложений.
Оптический привод. С помощью опционального оптического привода можно с легкостью воспроизводить DVD и архивировать большие файлы.

Адаптация под ваши потребности

Широкий набор портов. Подключайте свой ноутбук к телевизору или монитору с помощью порта HDMI, загружайте фотографии через разъем для карт SD, быстро переносите данные с других устройств благодаря двум портам USB 3.1 1-го поколения.
Цифровая клавиатура. Благодаря цифровой клавиатуре вы сможете планировать расходы и делать вычисления в мгновение ока.

Объедините устройства с помощью технологии Dell Mobile Connect

Простая и удобная интеграция ПК и смартфона. Не тратьте свое время на подключение устройств: технология Dell Mobile Connect автоматически подключит к ноутбуку смартфон под управлением iOS или Android.
Сосредоточьтесь на важном. С помощью технологии Dell Mobile Connect вы можете направлять уведомления о телефонных звонках, SMS и сообщения мессенджеров и других приложений прямо на ноутбук. Сконцентрируйтесь на рабочем экране и реагируйте на внешние события только в удобное для вас время.
Сохранение конфиденциальности. Телефон подключается к ПК с помощью защищенного двухточечного соединения по технологии Dell Mobile Connect, поэтому данные не подвергаются угрозам, свойственным незащищенным интернет-соединениям.

Основные параметры
Производитель
Dell
Цвет
серебристый
Операционная система
Linux
Процессор
Процессор
Intel Core i5 1,1 - Turbo Boost 3,7ГГц
Процессор: Частота
1,1 - Turbo Boost 3,7 ГГц
Процессор: Модель
1035G1
Процессор: Производитель
Intel
Процессор: Серия
Core i5
Процессор: Количество ядер
4
Процессор: кеш-память
6 Мб
Экран
Разрешение экрана
1920x1080 точек
Диагональ
15,6
Тип матрицы
IPS
Покрытие экрана
Матовое
Память
Оперативная память
4 Гб
RAM - тип
DDR4
Накопители
HDD - Емкость
1024 Гб
HDD - Скорость вращения
5400 об/мин
Оптический привод
no ODD
Подключение
Кардридер
SD/SDHC/SDXC
Разъем USB 2.0
1 шт
Разъем USB 3.0
2 шт
HDMI
1xHDMI
Видео
Видеоадаптер
NVIDIA GeForce MX 230
Видеоадаптер: модель
MX 230
Видеоадаптер: Серия
GeForce
Размер видеопамяти
2 Гб
Видеоадаптер: Производитель
NVIDIA
Связь
Wi-Fi
802.11 b/g/n/ac
BlueTooth
есть
Ethernet LAN
10/100/1000 Мбит/сек
Питание
Аккумулятор
Li-Ion 4 cell
Габариты и комплектация
Вес (кг)
2.2
Размеры (ШxВxГ)
38.0 x 26.0 x 2.4 см
Прочие
Гарантия
12 месяцев
Web Camera
есть
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