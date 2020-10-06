Ноутбук Dell Inspiron 3593 Silver
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Ноутбук Dell Inspiron 3593
Дорожный стиль
Хороший выбор для путешествия. Этот компактный ноутбук в изящном корпусе можно легко взять с собой в дорогу.
Выберите свой цвет. От матовых оттенков до ярких красок — выберите цвет, подходящий именно вам.
Используйте свой день по максимуму
Мощные процессоры. Процессоры Intel 10-го поколения обеспечивают невероятную скорость отклика, а также быструю и эффективную работу в многозадачном режиме.
Большой объем памяти. Переключайтесь между приложениями без задержек благодаря оперативной памяти объемом до 8 Гбайт. Жесткий диск емкостью до 1 Тбайт или твердотельный накопитель емкостью до 512 Гбайт позволяют хранить файлы так, как вам удобно.
Потрясающий дисплей. Дисплей с разрешением Full HD и антибликовым покрытием обеспечивает четкое, яркое и комфортное для глаз изображение.
Невероятная графика. Графические адаптеры UMA обладают достаточной практически для любых повседневных задач производительностью и запасом мощности для ресурсоемких приложений.
Оптический привод. С помощью опционального оптического привода можно с легкостью воспроизводить DVD и архивировать большие файлы.
Адаптация под ваши потребности
Широкий набор портов. Подключайте свой ноутбук к телевизору или монитору с помощью порта HDMI, загружайте фотографии через разъем для карт SD, быстро переносите данные с других устройств благодаря двум портам USB 3.1 1-го поколения.
Цифровая клавиатура. Благодаря цифровой клавиатуре вы сможете планировать расходы и делать вычисления в мгновение ока.
Объедините устройства с помощью технологии Dell Mobile Connect
Простая и удобная интеграция ПК и смартфона. Не тратьте свое время на подключение устройств: технология Dell Mobile Connect автоматически подключит к ноутбуку смартфон под управлением iOS или Android.
Сосредоточьтесь на важном. С помощью технологии Dell Mobile Connect вы можете направлять уведомления о телефонных звонках, SMS и сообщения мессенджеров и других приложений прямо на ноутбук. Сконцентрируйтесь на рабочем экране и реагируйте на внешние события только в удобное для вас время.
Сохранение конфиденциальности. Телефон подключается к ПК с помощью защищенного двухточечного соединения по технологии Dell Mobile Connect, поэтому данные не подвергаются угрозам, свойственным незащищенным интернет-соединениям.
Ноутбук Dell Inspiron 3593
Дорожный стиль
Хороший выбор для путешествия. Этот компактный ноутбук в изящном корпусе можно легко взять с собой в дорогу.
Выберите свой цвет. От матовых оттенков до ярких красок — выберите цвет, подходящий именно вам.
Используйте свой день по максимуму
Мощные процессоры. Процессоры Intel 10-го поколения обеспечивают невероятную скорость отклика, а также быструю и эффективную работу в многозадачном режиме.
Большой объем памяти. Переключайтесь между приложениями без задержек благодаря оперативной памяти объемом до 8 Гбайт. Жесткий диск емкостью до 1 Тбайт или твердотельный накопитель емкостью до 512 Гбайт позволяют хранить файлы так, как вам удобно.
Потрясающий дисплей. Дисплей с разрешением Full HD и антибликовым покрытием обеспечивает четкое, яркое и комфортное для глаз изображение.
Невероятная графика. Графические адаптеры UMA обладают достаточной практически для любых повседневных задач производительностью и запасом мощности для ресурсоемких приложений.
Оптический привод. С помощью опционального оптического привода можно с легкостью воспроизводить DVD и архивировать большие файлы.
Адаптация под ваши потребности
Широкий набор портов. Подключайте свой ноутбук к телевизору или монитору с помощью порта HDMI, загружайте фотографии через разъем для карт SD, быстро переносите данные с других устройств благодаря двум портам USB 3.1 1-го поколения.
Цифровая клавиатура. Благодаря цифровой клавиатуре вы сможете планировать расходы и делать вычисления в мгновение ока.
Объедините устройства с помощью технологии Dell Mobile Connect
Простая и удобная интеграция ПК и смартфона. Не тратьте свое время на подключение устройств: технология Dell Mobile Connect автоматически подключит к ноутбуку смартфон под управлением iOS или Android.
Сосредоточьтесь на важном. С помощью технологии Dell Mobile Connect вы можете направлять уведомления о телефонных звонках, SMS и сообщения мессенджеров и других приложений прямо на ноутбук. Сконцентрируйтесь на рабочем экране и реагируйте на внешние события только в удобное для вас время.
Сохранение конфиденциальности. Телефон подключается к ПК с помощью защищенного двухточечного соединения по технологии Dell Mobile Connect, поэтому данные не подвергаются угрозам, свойственным незащищенным интернет-соединениям.
Бонусами можно оплатить от 2% до 15% от покупки в зависимости от типа товара
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