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Главная|Ноутбуки|Ноутбуки Asus|Ноутбуки Asus VivoBook|Ноутбук Asus VivoBook 15 X512JP-BQ006T Grey

Ноутбук Asus VivoBook 15 X512JP-BQ006T Grey

Код товара: 91780
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P/N: 90NB0QW3-M02320
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Ноутбук Asus VivoBook 15 X512JP-BQ006T Grey
Ноутбук Asus VivoBook 15 X512JP-BQ006T Grey Ноутбук Asus VivoBook 15 X512JP-BQ006T Grey Ноутбук Asus VivoBook 15 X512JP-BQ006T Grey Ноутбук Asus VivoBook 15 X512JP-BQ006T Grey
60 990 o
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В наличии в 2 магазинax
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Аксессуары Характеристики товара
Основные параметры
Производитель
Asus
Цвет
серый
Операционная система
Windows 10 64 bit
Тип клавиатуры
Светодиодная подсветка клавиатуры
Процессор
Процессор
Intel Core i5 1,1 - Turbo Boost 3,7ГГц
Процессор: Частота
1,1 - Turbo Boost 3,7 ГГц
Процессор: Модель
1035G1
Процессор: Производитель
Intel
Процессор: Серия
Core i5
Процессор: Количество ядер
4
Процессор: кеш-память
6 Мб
Экран
Разрешение экрана
1920x1080 точек
Диагональ
15,6
Тип матрицы
IPS LED
Покрытие экрана
Матовое
Память
Оперативная память
8 Гб
RAM - тип
DDR4
Накопители
SSD - Емкость
512 Гб
Оптический привод
no ODD
Подключение
Кардридер
Micro SD
Разъем USB Type-C
1 шт
Разъем USB 2.0
2 шт
Разъем USB 3.0
1 шт
HDMI
1xHDMI
Видео
Видеоадаптер
NVIDIA GeForce MX 330
Видеоадаптер: модель
MX 330
Видеоадаптер: Серия
GeForce
Размер видеопамяти
2 Гб
Видеоадаптер: Производитель
NVIDIA
Связь
Wi-Fi
802.11 b/g/n/ac
BlueTooth
v4.2
Питание
Время автономной работы
до 5
Аккумулятор
Li-Ion 4050mAh
Габариты и комплектация
Вес (кг)
1.6
Размеры (ШxВxГ)
35,7 х 23,0 х 2,0 см
Прочие
Гарантия
12 месяцев
Web Camera
1.0 MPix
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