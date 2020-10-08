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Ноутбук Lenovo IdeaPad IP3 15IIL05 Grey

Код товара: 92594
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P/N: 81WE007JRK
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Ноутбук Lenovo IdeaPad IP3 15IIL05 Grey
Ноутбук Lenovo IdeaPad IP3 15IIL05 Grey Ноутбук Lenovo IdeaPad IP3 15IIL05 Grey Ноутбук Lenovo IdeaPad IP3 15IIL05 Grey Ноутбук Lenovo IdeaPad IP3 15IIL05 Grey Ноутбук Lenovo IdeaPad IP3 15IIL05 Grey Ноутбук Lenovo IdeaPad IP3 15IIL05 Grey Ноутбук Lenovo IdeaPad IP3 15IIL05 Grey
47 790 o
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Аксессуары Описание товара Характеристики товара

Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15"

Ищете производительный ноутбук начального уровня, который поможет вам справляться с повседневными задачами? Встречайте 15,6-дюймовый ноутбук Lenovo IdeaPad 3. Оснащенный передовым процессором Intel Core 10-го поколения и дискретной видеокартой (в максимальной комплектации), он обеспечивает высокий уровень производительности, поддерживает работу в режиме многозадачности и предоставляет широкие мультимедийные возможности. Финальный штрих к образу этого устройства — продуманные детали, такие как защитная шторка для веб-камеры.

Больше возможностей по доступной цене

IdeaPad 3 стоит, как обычный ноутбук для повседневного использования, однако это устройство способно на большее. Модели, оснащенные процессорами Intel Core 10-го поколения, а также увеличенными объемами оперативной памяти и эффективными накопителями, превзойдут любые ваши ожидания. И в качестве бонуса — цифровая панель, с которой вы будете во всеоружии, если вам потребуется работать с электронными таблицами или рассчитать семейный бюджет.

Идеальный выбор для развлечений

Тонкие рамки, обрамляющие 15,6-дюймовый FHD-дисплей IdeaPad 3 с двух сторон, придают этому ноутбуку изящный и современный вид и расширяют рабочее пространство для пользователя. Два динамика с поддержкой технологии Dolby Audio обеспечивают оптимальное качество звука — вам точно понравится все, что вы увидите и услышите.

Функции безопасности у вас под рукой

Ноутбук IdeaPad 3 оснащен множеством передовых технологий, но иногда лучше всего работает самый простой подход. Именно поэтому IdeaPad 3 снабжен защитной шторкой для веб-камеры. По окончании разговора в видеочате просто закройте шторку и защититесь от потенциальных злоумышленников.

Производительность и тишина благодаря Q-Control

Теперь вы самостоятельно будете определять режим работы своей системы. С легкостью переключайтесь между режимом максимальной производительности, в котором ваш процессор работает на полную мощность, и тихим режимом Stealth Mode, обеспечивающим самый низкий уровень шума.

Основные параметры
Производитель
Lenovo
Цвет
серый
Операционная система
no OS
Процессор
Процессор
Intel Core i5 1,1 - Turbo Boost 3,7ГГц
Процессор: Частота
1,1 - Turbo Boost 3,7 ГГц
Процессор: Модель
1035G1
Процессор: Производитель
Intel
Процессор: Серия
Core i5
Процессор: Количество ядер
4
Процессор: кеш-память
6 Мб
Экран
Разрешение экрана
1920x1080 точек
Диагональ
15,6
Тип матрицы
IPS LED
Покрытие экрана
Матовое
Память
Оперативная память
8 Гб
RAM - тип
DDR4
Накопители
SSD - Емкость
512 Гб
Оптический привод
no ODD
Подключение
Кардридер
SD/SDHC/SDXC/MMC
Разъем USB Type-C
1 шт
Разъем USB 3.0
2 шт
HDMI
1xHDMI
Видео
Видеоадаптер
Intel UHD Graphics
Видеоадаптер: модель
UHD Graphics
Видеоадаптер: Производитель
Intel
Связь
Wi-Fi
802.11 b/g/n/ac (2х2)
BlueTooth
v5.0
Ethernet LAN
10/100 Мбит/сек
Питание
Время автономной работы
до 4
Аккумулятор
Li-Ion 3900 мАч
Прочие
Гарантия
12 месяцев
Web Camera
есть
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