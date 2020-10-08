Ноутбук Lenovo IdeaPad IP3 15IIL05 Grey

Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15"

Ищете производительный ноутбук начального уровня, который поможет вам справляться с повседневными задачами? Встречайте 15,6-дюймовый ноутбук Lenovo IdeaPad 3. Оснащенный передовым процессором Intel Core 10-го поколения и дискретной видеокартой (в максимальной комплектации), он обеспечивает высокий уровень производительности, поддерживает работу в режиме многозадачности и предоставляет широкие мультимедийные возможности. Финальный штрих к образу этого устройства — продуманные детали, такие как защитная шторка для веб-камеры.

Больше возможностей по доступной цене IdeaPad 3 стоит, как обычный ноутбук для повседневного использования, однако это устройство способно на большее. Модели, оснащенные процессорами Intel Core 10-го поколения, а также увеличенными объемами оперативной памяти и эффективными накопителями, превзойдут любые ваши ожидания. И в качестве бонуса — цифровая панель, с которой вы будете во всеоружии, если вам потребуется работать с электронными таблицами или рассчитать семейный бюджет.

Идеальный выбор для развлечений Тонкие рамки, обрамляющие 15,6-дюймовый FHD-дисплей IdeaPad 3 с двух сторон, придают этому ноутбуку изящный и современный вид и расширяют рабочее пространство для пользователя. Два динамика с поддержкой технологии Dolby Audio обеспечивают оптимальное качество звука — вам точно понравится все, что вы увидите и услышите.

Функции безопасности у вас под рукой Ноутбук IdeaPad 3 оснащен множеством передовых технологий, но иногда лучше всего работает самый простой подход. Именно поэтому IdeaPad 3 снабжен защитной шторкой для веб-камеры. По окончании разговора в видеочате просто закройте шторку и защититесь от потенциальных злоумышленников.