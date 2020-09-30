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Главная|Ноутбуки|Ноутбуки HP|Ноутбуки HP Pavilion|Ноутбук HP Pavilion 15-cs3058ur Ceramic white

Ноутбук HP Pavilion 15-cs3058ur Ceramic white

Код товара: 92814
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P/N: 9PZ26EA
Скидка 5% на аксессуары

Скидка 5% на аксессуары при покупке любого ноутбука, компьютера или монитора!

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Ноутбук HP Pavilion 15-cs3058ur Ceramic white
Ноутбук HP Pavilion 15-cs3058ur Ceramic white Ноутбук HP Pavilion 15-cs3058ur Ceramic white Ноутбук HP Pavilion 15-cs3058ur Ceramic white Ноутбук HP Pavilion 15-cs3058ur Ceramic white
52 990 o
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Аксессуары Характеристики товара
Основные параметры
Производитель
HP
Цвет
белый
Операционная система
Windows 10 64 bit
Процессор
Процессор
Intel Core i5 1,1 - Turbo Boost 3,7ГГц
Процессор: Частота
1,1 - Turbo Boost 3,7 ГГц
Процессор: Модель
1035G1
Процессор: Производитель
Intel
Процессор: Серия
Core i5
Процессор: Количество ядер
4
Процессор: кеш-память
6 Мб
Экран
Разрешение экрана
1920x1080 точек
Диагональ
15,6
Тип матрицы
IPS
Покрытие экрана
Матовое
Память
Оперативная память
8 Гб
RAM - тип
DDR4
Накопители
SSD - Емкость
256 Гб
Оптический привод
no ODD
Подключение
Кардридер
SD/SDHC/SDXC
Разъем USB Type-C
1 шт
Разъем USB 3.0
2 шт
HDMI
1xHDMI
Видео
Видеоадаптер
Intel UHD Graphics
Видеоадаптер: модель
UHD Graphics
Видеоадаптер: Производитель
Intel
Связь
Wi-Fi
802.11 a/b/g/n
BlueTooth
есть
Ethernet LAN
10/100/1000 Мбит/сек
Питание
Аккумулятор
Li-Ion 3 Cell
Габариты и комплектация
Вес (кг)
1.9
Размеры (ШxВxГ)
36,2 × 24,2 × 1,8 см
Прочие
Гарантия
12 месяцев
Web Camera
есть
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