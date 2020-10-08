Скидка до 7 000 рублей на ноутбуки MSI
Адреса магазинов Для бизнеса Акции Доставка и оплата
Войти Зарегистрироваться
Ноутбуки Специальные цены
+7(812)329-70-00
Сравнение 0
Главная|Ноутбуки|Ноутбуки Asus|Ноутбуки Asus ASUSPRO|Ноутбук Asus Pro P1440FA-FA2080 Black

Ноутбук Asus Pro P1440FA-FA2080 Black

Код товара: 93803
|
P/N: 90NX0212-M26440
Скидка 5% на аксессуары

Скидка 5% на аксессуары при покупке любого ноутбука, компьютера или монитора!

Сравнить
Ноутбук Asus Pro P1440FA-FA2080 Black
Ноутбук Asus Pro P1440FA-FA2080 Black Ноутбук Asus Pro P1440FA-FA2080 Black Ноутбук Asus Pro P1440FA-FA2080 Black Ноутбук Asus Pro P1440FA-FA2080 Black Ноутбук Asus Pro P1440FA-FA2080 Black Ноутбук Asus Pro P1440FA-FA2080 Black
46 190 o
Выгода по бонусам
Бонусными баллами можно оплатить от 2% до 15% покупки, в зависимости от типа устройства.
Положить в корзину
Купить в 1 клик
Привезем к вам 08.10.2020 бесплатно
Аксессуары Описание товара Характеристики товара

Ноутбук Asus Pro P1440FA

Распорядитесь своим бюджетом с максимальной выгодой, приобретя доступный по цене, универсальный и оптимизированный под продуктивную работу ноутбук ASUSPRO P1440. Это самое легкое в мире, но прочное устройство предлагает полноценный комплект интерфейсов и отличается практичной конструкцией. Его дисплей раскрывается на 180 градусов, а удобный доступ к компонентам позволяет легко осуществлять их апгрейд. Отличная производительность, доступность конфигурации с двумя накопителями, развитые средства информационной безопасности – ASUSPRO P1440 станет правильным решением для вашего бизнеса!

Подлинная мобильность

ASUSPRO P1440 – это легкий ноутбук весом всего 1,6 кг, который всегда будет рядом и позволит достичь любых рабочих целей!

Для продуктивной работы

Ноутбук ASUSPRO P1440 доступен в различных конфигурациях, что позволяет гибко выбрать именно то, что нужно для ваших целей. В его техническое оснащение могут входит процессор Intel Core i7 десятого поколения и оперативная память DDR4, обеспечивающие эффективную работу в многозадачном режиме. Также доступна версия с двумя накопителями: жестким диском высокой емкости для хранения большого количества объемных файлов и твердотельным накопителем для ускоренной загрузки ОС и приложений.

Строгий внешний вид

Модель ASUSPRO P1440 спроектирована как гибкий и универсальный рабочий инструмент, что отражено в целом ряде деталей ее конструкции.

Раскрывается на 180°

Крышку этого ноутбука можно раскрывать на 180°, кладя ее на стол. Это особенно удобно при обсуждении проектов с коллегами или клиентами.

Удобство апгрейда и техобслуживания

На нижней панели корпуса имеется удобная сервисная дверца, которая открывает доступ к оперативной памяти и накопителям. Таким образом, пользователь может обновлять или заменять эти компоненты, не разбирая весь ноутбук.

Второй накопитель

Опциональный контейнер для второго жесткого диска крепится всего одним винтом, позволяя легко увеличить объем пользовательской памяти.

14-дюймовый антибликовый дисплей

Чтобы обеспечить комфорт во время длительной работы за мобильным компьютером, его 14-дюймовый экран снабжен матовым покрытием, которое способствует снижению усталости глаз за счет устранения бликов. Такой дисплей также отличается улучшенной цветопередачей, контрастностью и резкостью. Изображение на нем остается четким как при работе в помещении, так и на улице.

Подключение любой периферии

К ноутбуку ASUSPRO P1440 можно легко подключить всевозможную периферию. Для мониторов, телевизоров и проекторов имеется видеоинтерфейс HDMI или D-Sub, для карт памяти – слот SD, а для прочих устройств – три порта USB 3.1 Gen1 (в 10 раз быстрее, чем USB 2.0). Также ноутбук может оснащаться опциональным мультиформатным DVD-приводом.

К службе готов!

Все бизнес-ноутбуки ASUS проходят серию строгих испытаний, подтверждающих соответствие американскому военному стандарту MIL-STD 810G, а также не менее суровые внутренние тесты ASUS.

Защита конфиденциальных данных

В современном деловом мире информация имеет наибольшую ценность, поэтому ноутбуки ASUSPRO оснащены полноценными средствами защиты конфиденциальных данных.

Основные параметры
Производитель
Asus
Цвет
черный
Операционная система
Linux
Тип клавиатуры
Светодиодная подсветка клавиатуры
Указатель
Touch Pad с технологией Multi Touch
Процессор
Процессор
Intel Core i5 1,6-4,2ГГц
Процессор: Частота
1,6-4,2 ГГц
Процессор: Модель
10210U
Процессор: Производитель
Intel
Процессор: Серия
Core i5
Процессор: Количество ядер
4
Процессор: кеш-память
6 Мб
Экран
Разрешение экрана
1920x1080 точек
Диагональ
14
Тип матрицы
TN
Покрытие экрана
Матовое
Память
Оперативная память
8 Гб
RAM - тип
DDR4
Накопители
SSD - Емкость
256 Гб
HDD - Емкость
1024 Гб
HDD - Скорость вращения
5400 об/мин
Оптический привод
no ODD
Подключение
Кардридер
SD/SDHC/SDXC
Разъем USB 2.0
1 шт
Разъем USB 3.0
3 шт
HDMI
1xHDMI
Видео
Видеоадаптер
Intel UHD Graphics 620
Видеоадаптер: модель
UHD Graphics 620
Видеоадаптер: Производитель
Intel
Связь
Wi-Fi
802.11 b/g/n/ac (2х2)
BlueTooth
есть
Ethernet LAN
10/100/1000 Мбит/сек
Питание
Аккумулятор
Li-Ion 3cell
Габариты и комплектация
Вес (кг)
1.68
Размеры (ШxВxГ)
34.0 х 25.0 х 2.32 см
Прочие
Гарантия
12 месяцев
Web Camera
HD Camera
Преимущества NB computers
Работаем для вас с 2001 года!
Широчайший ассортимент ноутбуков
Более 10.000 моделей ноутбуков, персональных компьютеров и аксессуаров в наличии
Профессиональные консультанты
Наши продавцы готовы проконсультировать вас и подобрать компьютер под любую потребность
Авторизованный партнер производителей ноутбуков и ПК
Мы являемся официальным партнером всех основных производителей компьютеров
Выгодные предложения каждую неделю.
Подпишитесь на нашу рассылку и получите 500 ₽ на бонусную карту NBcomputers