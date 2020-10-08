Ноутбук Asus Pro P1440FA-FA2080 Black

Ноутбук Asus Pro P1440FA

Распорядитесь своим бюджетом с максимальной выгодой, приобретя доступный по цене, универсальный и оптимизированный под продуктивную работу ноутбук ASUSPRO P1440. Это самое легкое в мире, но прочное устройство предлагает полноценный комплект интерфейсов и отличается практичной конструкцией. Его дисплей раскрывается на 180 градусов, а удобный доступ к компонентам позволяет легко осуществлять их апгрейд. Отличная производительность, доступность конфигурации с двумя накопителями, развитые средства информационной безопасности – ASUSPRO P1440 станет правильным решением для вашего бизнеса!

Подлинная мобильность ASUSPRO P1440 – это легкий ноутбук весом всего 1,6 кг, который всегда будет рядом и позволит достичь любых рабочих целей!

Для продуктивной работы Ноутбук ASUSPRO P1440 доступен в различных конфигурациях, что позволяет гибко выбрать именно то, что нужно для ваших целей. В его техническое оснащение могут входит процессор Intel Core i7 десятого поколения и оперативная память DDR4, обеспечивающие эффективную работу в многозадачном режиме. Также доступна версия с двумя накопителями: жестким диском высокой емкости для хранения большого количества объемных файлов и твердотельным накопителем для ускоренной загрузки ОС и приложений.

Строгий внешний вид Модель ASUSPRO P1440 спроектирована как гибкий и универсальный рабочий инструмент, что отражено в целом ряде деталей ее конструкции.

Раскрывается на 180° Крышку этого ноутбука можно раскрывать на 180°, кладя ее на стол. Это особенно удобно при обсуждении проектов с коллегами или клиентами.

Удобство апгрейда и техобслуживания На нижней панели корпуса имеется удобная сервисная дверца, которая открывает доступ к оперативной памяти и накопителям. Таким образом, пользователь может обновлять или заменять эти компоненты, не разбирая весь ноутбук.

Второй накопитель Опциональный контейнер для второго жесткого диска крепится всего одним винтом, позволяя легко увеличить объем пользовательской памяти.

14-дюймовый антибликовый дисплей Чтобы обеспечить комфорт во время длительной работы за мобильным компьютером, его 14-дюймовый экран снабжен матовым покрытием, которое способствует снижению усталости глаз за счет устранения бликов. Такой дисплей также отличается улучшенной цветопередачей, контрастностью и резкостью. Изображение на нем остается четким как при работе в помещении, так и на улице.

Подключение любой периферии К ноутбуку ASUSPRO P1440 можно легко подключить всевозможную периферию. Для мониторов, телевизоров и проекторов имеется видеоинтерфейс HDMI или D-Sub, для карт памяти – слот SD, а для прочих устройств – три порта USB 3.1 Gen1 (в 10 раз быстрее, чем USB 2.0). Также ноутбук может оснащаться опциональным мультиформатным DVD-приводом.

К службе готов! Все бизнес-ноутбуки ASUS проходят серию строгих испытаний, подтверждающих соответствие американскому военному стандарту MIL-STD 810G, а также не менее суровые внутренние тесты ASUS.