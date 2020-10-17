Ноутбук Asus Laptop 15 X509JB-EJ007 Grey

Ноутбук Asus X509JB

ASUS Laptop 15 X509JB – это универсальный ноутбук начального уровня, объединяющий в себе стильный дизайн и современные технологии. Он предлагает пользователю всю мощь процессора Intel Core i7 восьмого поколения в сочетании с дискретной видеокартой NVIDIA GeForce и оперативной памятью DDR4-2400 объемом до 16 ГБ (в максимальной комплектации). Ноутбук оснащен тонкорамочным дисплеем NanoEdge с антибликовым покрытием и широкими (178°) углами обзора, а для хранения файлов у него имеется два накопителя: высокоскоростной твердотельный (емкостью до 512 ГБ) и традиционный жесткий диск (до 1 ТБ). Также он может комплектоваться памятью Intel Optane.

Гибридная подсистема хранения данных ASUS Laptop 15 X509 сочетает достоинства накопителей разных типов: высокую емкость и увеличенную скорость передачи данных. На быстрый твердотельный накопитель рекомендуется устанавливать операционную систему и приложения, а жесткий диск использовать для хранения больших объемов данных, например, коллекций фильмов и музыки, фотоальбомов. Кроме того, ноутбук поддерживает память Intel Optane, которая может применяться как кэш-буфер для ускорения обмена данными с жестким диском.

Дисплей NanoEdge Благодаря исчезающе тонкой экранной рамке дисплей NanoEdge выдает завораживающее изображение. Используемая в нем ЖК-матрица формата Full-HD обладает антибликовым покрытием и широкими углами обзора: цвета остаются насыщенными и контрастными даже при взгляде со стороны.

Для мобильного стиля жизни Ноутбук ASUS Laptop 15 X509 выполнен в компактном корпусе весом не более 1,8 кг, что делает данную модель идеальным выбором для мобильных пользователей. Устройство отличается стильным дизайном и доступно в трех цветовых вариантах: «прозрачное серебро», «сланцево-серый» и уникальный «павлиний».

Кристально чистый звук Благодаря эксклюзивной аудиотехнологии SonicMaster встроенная аудиосистема ASUS Laptop 15 X509 может похвастать мощным басом, широким динамическим диапазоном и низким уровнем шумов. Помимо аппаратных достоинств (высококачественные кодек и усилитель, большие динамики и резонаторы), она обладает программными: ее звучание можно гибко настроить в зависимости от предпочтений пользователя и окружающей обстановки. Таким образом, ASUS Laptop 15 X509 – это полноценный мультимедийный центр, который позволит насладиться качественным звуком в любых приложениях.

Продуманная эргономика Полноразмерная клавиатура ноутбука ASUS Laptop 15 X509 отличается продуманной эргономикой, прочной конструкцией и оптимальной глубиной хода клавиш – 1,4 мм. Кроме того, она может быть наделена подсветкой для комфортной работы в темноте.

Подключение любой периферии Для быстрого обмена данными с периферийными устройствами ASUS Laptop 15 X509 предлагает высокоскоростной интерфейс USB 3.1, выполненный в виде удобного обратимого разъема Type-C. Его пропускная способность в 10 раз превышает возможности USB 2.0. Также имеются разъем USB 3.1 Gen1 Type-A, порты USB 2.0 и видеовыход HDMI, который служит для подключения внешних мониторов или проекторов. Кроме того, у данного ноутбука есть слот для карт памяти формата microSD.

Ускоренная подзарядка и увеличенный срок службы Аккумулятор, которым оснащается ноутбук ASUS Laptop 15 X509, служит в 3 раза дольше, чем обычные литий-ионные. Кроме того, он поддерживает технологию ускоренной подзарядки, которая увеличивает заряд с нуля до 60% всего за 49 минут.