Ультрабук Asus Zenbook 14 UM433IQ-A5037 Grey
Код товара: 97631
|
P/N: 90NB0R89-M01290
Скидка 5% на аксессуары
Скидка 5% на аксессуары при покупке любого ноутбука, компьютера или монитора!
Основные параметры
Производитель
Asus
Цвет
серый
Операционная система
DOS
Тип клавиатуры
Светодиодная подсветка клавиатуры
Указатель
Touch Pad с технологией Multi Touch + Number Pad
Процессор
Процессор
AMD Ryzen 5 4500U
Процессор: Частота
2,3 ГГц
Процессор: Модель
AMD Ryzen 5 4500U
Процессор: Количество ядер
6
Экран
Разрешение экрана
1920x1080 точек
Диагональ
14
Тип матрицы
IPS
Покрытие экрана
Матовое
Память
Оперативная память
8 Гб
RAM - тип
DDR4
Накопители
SSD - Емкость
256 Гб
Оптический привод
no ODD
Подключение
Кардридер
Micro SD
Разъем USB Type-C
1 шт
Разъем USB 2.0
1 шт
Разъем USB 3.2
2 шт
HDMI
1xHDMI
Видео
Видеоадаптер
NVIDIA GeForce MX 250
Видеоадаптер: модель
MX 250
Видеоадаптер: Серия
GeForce
Размер видеопамяти
2 Гб
Видеоадаптер: Производитель
NVIDIA
Связь
Wi-Fi
802.11 b/g/n/ac/ax (2x2)
BlueTooth
v5.0
Питание
Время автономной работы
до 12
Аккумулятор
Li-Pol 4210 мАч
Габариты и комплектация
Вес (кг)
1.2
Размеры (ШxВxГ)
31.9 x 20 x 1.7 см
Прочие
Гарантия
12 месяцев
Web Camera
есть
Ультрабук Asus Zenbook 14 UM433IQ-A50...61 890 o
Ультрабук Asus Zenbook 14 UM433IQ-A5037 Grey
Преимущества NB computers
Работаем для вас с 2001 года!
Широчайший ассортимент ноутбуков
Более 10.000 моделей ноутбуков, персональных компьютеров и аксессуаров в наличии
Профессиональные консультанты
Наши продавцы готовы проконсультировать вас и подобрать компьютер под любую потребность
Авторизованный партнер производителей ноутбуков и ПК
Мы являемся официальным партнером всех основных производителей компьютеров
Выгодные предложения каждую неделю.
Подпишитесь на нашу рассылку и получите 500 ₽ на бонусную карту NBcomputers
Напишите нам
Забрать из магазина
Введите имя и ваш номер телефона. Мы проверим баланс бонусной карты и сообщим вашу выгоду.
Бонусами можно оплатить от 2% до 15% от покупки в зависимости от типа товара
Предзаказ
Купить в 1 клик
Отправьте быструю заявку и мы свяжемся с вами в течение 1 часа для подтверждения заказа
Купить в кредит
Отправьте заявку в банк для оформления рассрочки/кредита онлайн.
Уведомить о наличии
Ноутбук MSI GL75 9SCK-012XRU - 9S7-17E412-012
Цена: 84 990 руб.
Вход в личный кабинет
Зарегистрироваться
Для регистрации на сайте укажите вашу
электронную почту: