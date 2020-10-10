Ноутбук Asus VivoBook S15 M533IA-BQ121T Black
Код товара: 97827
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P/N: 90NB0RF3-M02200
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Основные параметры
Производитель
Asus
Цвет
черный
Операционная система
Windows 10 64 bit
Тип клавиатуры
Светодиодная подсветка клавиатуры
Указатель
Touch Pad с технологией Multi Touch
Процессор
Процессор
AMD Ryzen 5 4500U
Процессор: Частота
2,3 ГГц
Процессор: Модель
AMD Ryzen 5 4500U
Процессор: Количество ядер
6
Экран
Разрешение экрана
1920x1080 точек
Диагональ
15,6
Тип матрицы
IPS
Покрытие экрана
Матовое
Память
Оперативная память
8 Гб
RAM - тип
DDR4
Накопители
SSD - Емкость
512 Гб
Оптический привод
no ODD
Подключение
Кардридер
есть
Разъем USB Type-C
1 шт
Разъем USB 2.0
2 шт
Разъем USB 3.0
1 шт
Видео
Видеоадаптер
AMD Radeon R5
Видеоадаптер: модель
R5
Видеоадаптер: Серия
Radeon
Видеоадаптер: Производитель
AMD
Связь
Wi-Fi
802.11 b/g/n/ac
BlueTooth
есть
Ethernet LAN
Да
Питание
Время автономной работы
до 3
Габариты и комплектация
Вес (кг)
1.8
Размеры (ШxВxГ)
360 х 235 х 22.9 мм
Прочие
Гарантия
12 месяцев
Web Camera
есть
Ноутбук Asus VivoBook S15 M533IA-BQ12...55 790 o
Ноутбук Asus VivoBook S15 M533IA-BQ121T Black
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